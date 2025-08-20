Segurança de faculdade é preso em operação que investiga homicídio no Recife

Operação Vindita foi deflagrada pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (20); a mãe e uma irmã do segurança também são alvos da investigação e tiveram a preventiva decretada

Operação Vendita cumpriu mandados de busca e apreensão em dois endereços (DIVULGAÇÃO/PCPE)

O segurança José Maria Lima de Oliveira, de 40 anos, que trabalha como terceirizado em uma faculdade no Centro do Recife, foi preso na Operação Vindita, deflagrada pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (20). A mãe e uma irmã dele também são alvos da investigação e tiveram a preventiva decretada.

A ação apura uma suposta quadrilha envolvida no homicídio de Diego Almeida da Silva, ocorrido na Avenida Beberibe, no bairro Porto da Madeira, Zona Norte da capital, na noite de 9 de novembro de 2024. A vítima foi morta a tiros de calibre 38, o mesmo tipo de munição usada pelo segurança.

O Diario de Pernambuco apurou que José Maria foi detido no local de trabalho, no Bairro de Santo Amaro, por volta das 5h. Além da prisão, no local, os agentes apreenderam dois celulares, a arma do segurança (um revólver da marca Rossi) e dez munições de calibre 38, que devem passar por confronto balístico.

A operação cumpre, ainda, mandados de busca e apreensão em dois endereços, ligados à empresa de segurança responsável por contratar José Maria, nos bairros de Boa Viagem e em São José, ambos no Recife.

Outros alvos

A Justiça também decretou a prisão preventiva da mãe, Necy Soares de Lima, e da irmã Mércia Soares – esta última foi detida em Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, e teve um celular apreendido. O quarto alvo é um homem identificado como Cosme Edilson Borges.

Durante a operação, a Polícia Civil vasculhou as casas dos quatro alvos, em Jaboatão e em Olinda, após aval da Justiça. Também houve buscas no endereço de um quinto investigado, no Recife.

A quebra do sigilo telefônico já foi decretada pela Justiça. De posse dos celulares, os agentes esperam encontrar nas casas mais indícios de participação dos investigados no homicídio.

Em nota, a Polícia Civil confirma que a Operação Vindita cumpre quatro mandados de prisão e sete de busca e apreensão, todos expedidos pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A ação é vinculada à Diretoria Integrada Especializada (Diresp).

“A investigação foi iniciada em novembro de 2024, com o objetivo de identificar e desarticular Organização Criminosa voltada à prática do crime de Homicídio”, diz o texto.