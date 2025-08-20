Litoral de Pernambuco tem 15 praias com trechos impróprios para banho

Praia de Boa Viagem (Foto: Sandy James/Esp.DP)

A maioria das praias pernambucanas está imprópria para banho. Das 27 praias analisadas pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), 15 não estão em condições adequadas para lazer. O balanço da CPRH mapeou balneários do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Itamaracá, Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, São José da Coroa Grande e Ipojuca.

As apontadas como inadequadas para banho, são:

Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros, em Itamaracá

Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar, em Itamaracá

Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014, em Igarassu

Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube, em Paulista

Praia do Janga, em frente à Rua Betânia, em Paulista

Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce, em Olinda

Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire Nº 2039 (Quartel da PE), em Olinda

Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios, em Olinda

Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres, em Olinda

Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano), em Recife

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 5422 (Conj. Residencial Candeias II), em Jaboatão dos Guararapes

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária, em Jaboatão dos Guararapes

Praia de Barra de Jangadas, em frente ao Nº 10800 (antiga Marina dos Mares), em Jaboatão dos Guararapes

Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto, no Cabo de Santo Agostinho

Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo), no Cabo de Santo Agostinho

Confira agora os outros 12 pontos que estão em condições de receber banhistas:

Praia do Forte, em frente ao Forte Orange, em Itamaracá

Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa), em Paulista

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem), em Recife

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 6958 – Posto 15, em Recife

Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar Nº 606 (Hospital da Aeronáutica), em Jaboatão dos Guararapes

Praia de Suape, no Cabo de Santo Agostinho

Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa, em Ipojuca

Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01, em Ipojuca

Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros, em Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré, em Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua, em Tamandaré

Praia de São José da C. Grande, em frente à Rua da Matriz esquina com a Rua João Francisco Melo, em São José da C. Grande

“O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de coliformes termotolerantes em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas. Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas nas categorias ‘própria’ (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 1000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra) e ‘imprópria’ (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 2500 coliformes termotolerantes na última amostragem)”, divulgou a CPRH.