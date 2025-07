Programa estadual de transporte para PCDs recebe mais nove vans

Programa PE Conduz foi levado para mais duas cidades do interior (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

A frota do PE Conduz, que oferece transporte para pessoas com deficiência, usuárias de cadeiras de rodas, para realizar tratamentos de saúde e rotas de lazer, foi ampliada com nove vans adaptadas. A cerimônia de entrega foi realizada nesta quinta-feira (31), no Palácio do Campo das Princesas, no Recife.

Dois veículos foram destinados aos municípios de Limoeiro, no Agreste, e Afogados da Ingazeira, no Sertão, cidades-polo que passam a fazer parte da ação.

Realizada pela Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), o PE Conduz integra o Programa Pernambuco Acessível.

Com a nova remessa, os 35 veículos agora somam 44 em operação, um crescimento de 25,7%, segundo o governo.

"Tinha filas de espera no Recife, Petrolina e Caruaru, e estamos zerando elas. Além disso, abrindo novos polos em Afogados da Ingazeira e Limoeiro para permitir que a gente possa descentralizar o atendimento, e as pessoas terem este serviço mais perto da sua casa", declarou a governadora Raquel Lyra.

As cidades-polo também atendem pessoas de municípios vizinhos que estejam num raio de até 50 quilômetros. Com a ampliação, o PE Conduz passa a funcionar em nove locais da Região Metropolitana do Recife (RMR), Petrolina, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Timbaúba e agora Limoeiro e Afogados da Ingazeira.

O público atendido pelo PE Conduz é formado por pessoas com deficiência física, cadeirantes e de baixa renda. Os interessados podem se cadastrar pelo site da SJDH (www.sjdh.pe.gov.br), preenchendo o formulário disponível. Após a inscrição, uma assistente social realiza uma visita presencial para verificar documentos como laudo médico e comprovante de baixa renda.