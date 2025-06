PCDs podem ter transporte gratuito durante o São João 2025 de Pernambuco

De acordo com o governo, dezenas de transportes saem todos os dias levando as PCDs (Foto: Divulgação)

Pessoas com Deficiência (PCD) que desejam aproveitar os festejos juninos de Pernambuco podem se deslocar de forma gratuita através do programa PE Conduz, que realiza rotas para diferentes polos de festa do estado.

Os roteiros incluem eventos no Shopping Tacaruna (Recife), nos camarotes de Caruaru (Pátio do Forró e Alto do Moura), Santa Cruz do Capibaribe, Bezerros (Serra Negra), Vitória de Santo Antão, Riacho das Almas e no Museu do Estado.

As saídas são feitas com vans adaptadas e acompanhadas por profissionais da SEAD. As inscrições podem ser feitas aqui.

“Nossa missão é levar inclusão para todos os espaços. O São João é uma das maiores expressões culturais do nosso estado e precisa ser vivido por todos, sem barreiras”, destaca o superintendente estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, Marcos Gervasio.

Além do transporte e do suporte nos polos, a SEAD mantém um canal de atendimento acessível para informações, dúvidas ou sugestões, por meio do telefone 0800 281 0312 e do e-mail [email protected].

A ação é promovida pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), através da Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência (SEAD) do estado.

Quem pode se candidatar para utilizar e os respectivos critérios de elegibilidade:

I. Pessoas com deficiência física e que sejam usuárias de cadeira de rodas;

II. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal;

III. Possuir renda familiar per capta mensal inferior a 1 (um) salário mínimo;

IV. Comprovar a necessidade do uso do serviço para atividades contínuas de tratamento de saúde;

V. O local de residência do usuáio e de tratamento no estabelecimento de saúde deverão estar localizados nos municípios polos contemplados pelo programa, bem como nos municípios com distância de até 50 quilômetros destes.

O Programa PE Conduz contempla Recife, Vitória de Santo Antão, Timbaúba, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde e Petrolina.