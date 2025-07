Bolsonaro evita falar sobre Zambelli: "Tem censura no Brasil ou não?"

Bolsonaro foi questionado por repórteres, ao chegar à sede do Partido Liberal (PL), sobre a prisão da deputada federal e ficou em silêncio

Jair Bolsonaro silencia ao ser questionado sobre prisão de Carla Zambelli (Giovanna Pécora/Metrópoles)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) evitou se manifestar, nesta quarta-feira (30/7), sobre a prisão da deputada federal Carla Zambelli.

Ao ser questionado por jornalistas, ao chegar à sede do PL, Bolsonaro, a princípio, ficou em silêncio, mas, logo depois, respondeu com uma pergunta: “Tem censura no Brasil ou não?”. Confira:

Foragida da Justiça brasileira, Carla Zambelli foi presa nesta terça-feira (29/7), em Roma, na Itália.

Por decisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, não há qualquer proibição para que o ex-presidente conceda entrevistas, mas, como há veto em relação ao uso de redes sociais, o político tem evitado declarações.

