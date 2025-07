Apreendidos adolescentes suspeitos de assassinar casal em Santa Cruz do Capibaribe

Adolescentes de 15 e 16 anos teriam tido participação direta no assassinato e ocultação dos cadáveres do casal Sivanilson e Nayara, em Santa Cruz do Capibaribe

Sivanilson e Mayara foram vistos com vida pela última vez no dia 11 de julho (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

As investigações sobre o assassinato do casal Sivanilson Sinésio de Lira Lima, de 21 anos, e Nayara Gabriele, de 18 anos, em Santa Cruz do Capibaribe, deixaram o caso ainda mais chocante.

Nesta terça-feira (29), a Polícia Civil apreendeu dois adolescentes que teriam tido participação direta nas mortes e na ocultação dos cadáveres.

Segundo informações extraoficiais, os adolescentes de 15 e de 16 anos, após prestarem depoimentos de sete horas de duração, foram encaminhados à Fundação de Atendimento Socio-educativo (Funase) de Caruaru.

Na sexta-feira (25), a polícia havia prendido João Vitor Santos de Araújo, de 19 anos, que confessou a autoria dos assassinatos e revelou o local onde os corpos estavam enterrados.

Os adolescentes teriam sido cúmplices de João Vitor, com participação direta nas mortes de Sivanilson e Nayara, e na ocultação dos corpos, encontrados em covas nos fundos da antiga Escola Evangélica, no bairro da Bela Vista.

O casal foi sepultado no sábado (26), no cemitério de São Judas Tadeu, também em Santa Cruz do Capibaribe.

Relembre o caso

No último dia 11, Nayara saiu de casa no final da tarde para buscar o namorado, Sivanilson, na empresa onde trabalhava. Os dois saíram do local de moto e depois dados por desaparecidos.

As investigações levaram a polícia ao suspeito João Vitor, colega de trabalho da vítima em uma fábrica de confecção. No depoimento, ele confessou os crimes e indicou o local onde os corpos haviam sido enterrados.

O crime teria sido motivado por um desentendimento com Sivanilson, durante o trabalho, e Nayara acabou pagando por estar com o namorado no momento da abordagem. Os celulares de ambos estavam de posse do suspeito.

João Vitor também contou à polícia que outras três pessoas haviam participado do crime. Com a apreensão dos dois adolescentes nesta terça-feira, estaria faltando mais um suspeito.