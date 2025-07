Pneu de micro-ônibus fura, motorista perde controle e bate em poste, em Jaboatão

O caso aconteceu no bairro Marcos Freire com um veículo do Sistema Complementar de Transporte Público de Passageiros

Acidente envolvendo micro-ônibus não deixou nenhum ferido (Foto: Reprodução/Instagram)

Um micro-ônibus do Sistema Complementar de Transporte Público de Passageiros de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, colidiu com um muro na Ladeira do Adelaide, no bairro de Marcos Freire, na noite desta terça-feira (29). Passageiros desceram assustados do veículo e registraram o corrido.

De acordo com a prefeitura do município, o acidente não causou nenhuma vítima e envolveu um veículo que operava na linha 118 – Marcos Freire / Barra de Jangada. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram pessoas deixando o veículo, que ficou ocupando uma parte da via e da calçada.

O acidente teria ocorrido após o pneu do micro-ônibus estourar depois de passar por uma pedra durante a descida da ladeira. “A Secretaria Executiva de Mobilidade (SEMOB) foi acionada e, prontamente, uma equipe de agentes de trânsito se dirigiu ao local para registrar a ocorrência”, informou a prefeitura.

O veículo passou por uma troca de pneu e agentes de trânsito registraram um boletim de ocorrência, conforme o Decreto Municipal nº 188/2028, que regulamenta o serviço. O selo de vistoria do veículo foi removido.

A gestão municipal destacou que o veículo envolvido na colisão já tinha realizado o Recadastramento Anual Obrigatório de 2024, atendendo às exigências da vistoria técnica trimestral obrigatória, conduzida pela SEMOB, entre os dias 14 e 26 de abril.

A operação do veículo está suspensa até que todos os procedimentos previstos no regulamento sejam novamente cumpridos, incluindo nova inspeção veicular, emissão de laudo técnico atualizado e apresentação do veículo na sede da Secretaria.