Governo anuncia edital de R$ 1,2 milhão para restaurar igreja em Olinda

Segundo a gestão, a recuperação irá garantir a reabertura do templo construído no século XVIII, fechado há 10 anos

A Igreja de São Pedro Mártir, em Olinda (Foto: Fundarpe/Divulgação)



O Governo de Pernambuco anunciou, neste sábado (26), a licitação para obras de restauro da Igreja de São Pedro Mártir de Verona, em Olinda. Fechada desde 2015, a obra de preservação será conduzida pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) com recursos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por meio do Novo PAC, com valor de R$ 1,2 milhão.

Segundo a gestão estadual, as intervenções incluem a recuperação das fachadas, pisos, esquadrias e coberta, além da renovação das instalações elétricas, sistema de iluminação, acessibilidade, e infraestrutura de prevenção e combate a incêndio. “A previsão é que a obra seja executada em oito meses, a partir da ordem de serviço”, afirma a pasta.

A restauração da Igreja de São Pedro Mártir de Verona integra um conjunto de ações que o Governo de Pernambuco tem realizado por meio da Fundarpe para valorizar e preservar o patrimônio histórico e cultural do Estado.

“A Igreja de São Pedro Mártir faz parte da identidade histórica do município de Olinda. Através da Fundarpe, o Estado tem restaurado importantes patrimônios que não receberam a devida conservação ao longo do tempo. Agora, estamos cuidando dos nossos bens para preservar a memória, a cultura e a identidade do povo pernambucano”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

Entre os projetos em andamento estão as obras no Mosteiro de São Bento, na Igreja Matriz de Santo Antônio, a requalificação do Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco e do Cine Theatro Guarany, o restauro e requalificação do Cinema São Luiz, além dos Fortes de Santo Antônio e São Pedro do Boldró, em Fernando de Noronha.