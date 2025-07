Mulher é condenada por matar idosos por causa de contas de água e luz atrasadas

O julgamento de Maria Aparecida da Silva aconteceu na quarta (23), em Serra Talhada, no Sertão; Ela matou casal a pauladas dentro da casa e pegou 45 anos de cadeia

Uma mulher foi condenada pela Justiça a 45 anos de prisão por matar a pauladas um casal de idosos.

O julgamento de Maria Aparecida da Silva aconteceu na quarta (23), em Serra Talhada, no Sertão pernambucano.

As informações foram divulgadas nesta quinta (23) pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), ela matou Cirilo Diniz Carvalho, 88 anos, e Maria do Socorro Bezerra Carvalho, de 82 anos.

O crime aconteceu no dia 28 de dezembro de 2022, por volta das 14h30, na residência onde o casal residia, na Rua Isidório Conrado, no Centro de Serra Talhada.

Maria Aparecida da Silva alugava uma casa pertencente aos idosos. O crime teria sido motivado pela cobrança de contas de água e luz atrasadas.

O julgamento chegou a ser marcado por quatro vezes e vinha sendo adiado.

