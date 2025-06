Fundador do Abrigo Seu Alberto morre aos 71 anos, em Jaboatão

Mais de 500 animais já passaram pelo abrigo (Foto: Reprodução/Instagram)

Faleceu neste sábado (7), aos 71 anos, Alberto Ribeiro Bezerra, fundador do Abrigo Seu Alberto, instituição dedicada ao acolhimento de animais em situação de rua em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. O motivo da morte não foi divulgado. O velório será realizado no domingo (8), das 10h às 14h, no Memorial Guararapes, localizado na BR-101, km 79,3, em Jaboatão.

“É com profunda tristeza que passo para ajudar os voluntários do Senhor Alberto comunicando que infelizmente ele não resistiu a essa última batalha pela vida!

Todos nós sabemos o quanto ele foi forte por muitos anos, e um ser humano como poucos”, lamentou a equipe do abrigo através de uma postagem.

Criado em 2004, o abrigo surgiu da compaixão de Seu Alberto com os cães abandonados que encontrava diariamente. A iniciativa começou quando ele acolheu um cachorro doente em frente à sua casa. Aos poucos, outros animais foram chegando e, ao totalizar 16, ele decidiu fundar o espaço, deixando o emprego que tinha para se dedicar integralmente à causa.

Mais de 500 animais já passaram pelo abrigo desde a fundação. A instituição também promove ações de apadrinhamento, com o objetivo de fortalecer os vínculos entre os animais e os apoiadores do projeto.

Em nota publicada nas redes sociais, voluntários e funcionários lamentaram a perda e destacaram que, para além de sua atuação com os animais, Alberto era considerado parte da família por todos que conviviam com ele.

“Mesmo conhecendo pouco Seu Alberto, pude ver de perto o quanto era genuíno e profundo o amor que ele tinha pelos mais de 100 cachorrinhos que ele cuidava. Sou imensamente grata a Seu Alberto, que me apresentou a Lilica, minha companheira de vida! Hoje, além da saudade que ele deixa, esses 100 cachorrinhos também perderam seu maior protetor, seu pai”, escreveu uma seguidora.

“Hoje, nos despedimos de Seu Alberto, um homem de coração gigante e incansável defensor da causa animal. Sua luta, sua voz e seu exemplo seguirão vivos em cada vida que ele ajudou a salvar. Nossos sentimentos à família, amigos e a todos que, assim como nós, reconhecem o legado de amor e cuidado que ele deixou”, registrou outra.

