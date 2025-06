Doutores da Alegria encenam espetáculo junino e levam descontração a crianças no Imip

Os Doutores da Alegria estiveram no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, nesta quarta (11), com a peça junina "Presepada de São João". Outros quatro hospitais do Recife receberão o evento até o fim deste mês

Doutores da Alegria se apresentaram no Imip (Nicole Gomes/DP)

A alegria de São João tomou conta do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), na área central do Recife.

Os Doutores da Alegria levaram, na manhã desta terça (11), à pediatria da unidade, nos Coelhos, o espetáculo junino “Presepada de São João”. Setores de internamento também foram visitados com a quadrilha.

As cores, músicas, danças, descontração e leveza do período junino foram levadas às crianças que estão internadas no hospital.

Uma destas crianças é Brenda Vitória, de 7 anos.



Ela luta contra um câncer e já é fã dos Doutores da Alegria, que fazem visitas semanais, com seus palhaços especialistas em “besteirologia”.



A mãe dela, Janaína Eufrásio, explica como é importante para a filha esse contato com o trabalho dos Doutores, neste processo de luta, que dura um ano e sete meses.



“Brenda descobriu um neuroblastoma de alto risco, um câncer bem raro, bem agressivo. O início do tratamento foi muito difícil para a Brenda, para se adaptar à nova realidade. Os Doutores da Alegria conquistaram ela. Eu cheguei a me emocionar, porque assim ela conseguiu se adaptar à essa realidade de uma forma que todo aquele sofrimento que ela sentia antes tornou-se alegria. Ela ama os Doutores e fica muito alegre quando os vê”, explicou.



Janaína falou também do sentimento de ver a filha tendo esse auxílio para lutar contra a doença.



“Brenda passou por muita coisa, porque é uma doença muito agressiva, A gente ficou sem chão com o diagnóstico dela. Foi muito difícil para a gente também, como pais. Ela nos ensina muito e, apesar de tanta dor, ela sempre estava com alegria no rosto”, relatou.



A mãe contou, ainda, que foi muito importante no tratamento, porque ela se animou e tomava as medicações e sempre estava na expectativa de vê-los.



"Não é mais um ambiente de dor e sofrimento. Ela acredita que é, hoje, um lugar de alegria. Ela se sente muito à vontade, parece que é a segunda casa dela”, acrescentou.

Brenda contou o que gosta mais nos encontros com os doutores: “Isso aqui é muito divertido, porque é engraçado depois. Eu ri demais, eu gostei da dança”.

Elias Fernandes, de 11 anos, luta contra um tumor na cabeça há três anos.



A mãe dele, Rosilene Salvino, cuida em tempo integral do filho, que está internado no Imip.



Ela falou sobre como é a relação de Elias com os doutores: "É muito bom. Eu só tenho a agradecer aos médicos e a todos, ele é muito amado por todos”.

“Eles são muito legais, tem muita música e muita dança. O que eu mais gosto é brincar, sorrir, e me divertir”, disse Elias, no embalo dos Doutores.

Especialistas em “besteirologia”

Um dos palhaços, o “Doutor Gonda” – estrela da apresentação junina –, é interpretado por Tiago Gondim há oito anos, no Projeto dos Doutores da Alegria no Recife. Ele falou sobre o significado de pertencer à iniciativa.

“Eu gosto assim, quando as crianças ficam olhando o amor que eu tenho para a Dra. Baju (companheira de equipe). O mais legal é que a gente já faz isso há mais de 20 anos aqui no Recife”, destacou.

“Quando as crianças veem a besteirologista, eles adoram, eu fico feliz, e eles também. Porque, na verdade, é isso, essa conta, essa mudança de energia que a gente faz nos lugares. É sorriso, é choro, é abraço, é alegria, é felicidade, é dança, é forró, é carnaval, é São João, é tudo. O que é bom é isso, é encontrar com a verdade de cada criança”, disse Juliana de Almeida, que interpreta há 15 anos, a Doutora Baju, outra protagonista da peça de São João.

São João dos Doutores

Para além da organização de São João dos Doutores, Arilson Lopes, coordenador artístico do projeto no Recife, explicou como funciona o projeto.

“Os Doutores da Alegria estão fazendo 34 anos de existência no Brasil. Só em Recife 21 anos de atuação em cinco hospitais públicos. Em Imip, Restauração, Barão de Lucena, Osvaldo Cruz e Procape. Sempre ao longo do ano, duas vezes por semana, tem uma dupla de besteirologistas atendendo às crianças hospitalizadas. E numa época como essa, né, de São João, em que as crianças estão internadas e não podem brincar lá fora, a gente traz a alegria do São João para dentro do hospital”, disse.

Confira a programação das apresentações juninas dos Doutores da Alegria

12/06, quinta-feira, às 9h30, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz; e às 11h, no Procape

16/06, segunda-feira, às 10h, no Hospital da Restauração

17/06, terça-feira, às 10h, no Hospital Barão de Lucena



Quem são os Doutores

'Doutores da Alegria" é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos pioneira na introdução da arte do palhaço no universo da saúde, intervindo junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos, desde 1991. No Recife, cinco hospitais públicos recebem os serviços dos palhaços.