Carreta da Mulher Pernambucana leva atendimentos gratuitos a quatro cidades nesta semana

Os exames são oferecidos pela Secretaria Estadual de Saúde (Foto: Divulgação/SES-PE)

Mulheres interessadas em realizar exames de saúde nos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Passira e Petrolina podem participar da Carreta da Mulher Pernambucana, que estará nestas localidades entre esta segunda-feira (21) e sexta-feira (26). A ação faz parte da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

A unidade móvel estará entre os dias de 23 e 29 de julho em São Bento do Una, oferecendo serviços gratuitos voltados à prevenção e ao cuidado integral com a saúde da mulher.

Com funcionamento das 8h às 17h, as carretas disponibilizam exames como mamografia, ultrassonografia de mama, colposcopia, punção mamária guiada por imagem, biópsia de lesão no colo do útero, além de consultas com ginecologista e teleinterconsulta com mastologista.

As ações tiveram início em maio e já realizaram 8.239 mil procedimentos no estado. Entre os serviços mais procurados estão as mamografias e as ultrassonografias de mama, ambas com 4.007 exames realizados, seguidas pelas consultas ginecológicas, que somam 1.900 atendimentos.

“Estava há seis meses para fazer esse exame de mamografia, e dou nota dez pelo atendimento, agradeço primeiramente a Deus e segundo ao Governo do Estado por essa Carreta que venho para ajudar mulheres como eu”, disse a moradora do bairro de Sapucaia, em Olinda, Simone Ramos.

As mamografias podem ser feitas por demanda espontânea, voltadas para mulheres com idade entre 50 e 69 anos, sem necessidade de encaminhamento médico. Já os demais procedimentos devem ser agendados previamente pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), por meio da Central de Marcação de Consultas e Exames (CMCE).

Confira os locais de atendimento desta semana:

Jaboatão dos Guararapes – A carreta estará estacionada em frente ao Palácio da Batalha, no Centro Administrativo da cidade.

Passira – A unidade atenderá na Rua da Matriz, próximo à Igreja Matriz.

São Bento do Una – Os atendimentos acontecerão na Praça da Matriz, em frente à Igreja São Bento, na Rua Vital de Carvalho.

Petrolina – No Sertão do São Francisco, a carreta segue na Praça Dom Malan, no centro da cidade.