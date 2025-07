Colônia de férias inclusiva reúne crianças atípicas no Recife com programação lúdica e terapêutica

Durante o mês de julho, cerca de 100 crianças atípicas atendidas pelo Centro TEA/NDI Lessa de Andrade, no bairro da Madalena, participam de uma colônia de férias inclusiva com atividades que aliam diversão e estímulo terapêutico

TEA - AUTISMO (Roberto Dziura Jr/AEN-PR)

Durante o mês de julho, cerca de 100 crianças atípicas atendidas pelo Centro TEA/NDI Lessa de Andrade, no bairro da Madalena, participam de uma colônia de férias inclusiva com atividades que aliam diversão e estímulo terapêutico. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Saúde do Recife, segue até o dia 31 e busca proporcionar momentos de integração e desenvolvimento cognitivo, motor e sensorial de forma acessível e acolhedora.

Organizadas por faixa etária, as crianças vivenciam uma programação diversificada, com oficinas, sessões de cinema adaptado, passeios a espaços culturais e apresentações artísticas. Os encontros ocorrem tanto nas instalações do próprio centro quanto em equipamentos públicos da cidade, como o Parque da Jaqueira, o Horto de Dois Irmãos, o Espaço Ciência, o Compaz e o Paço do Frevo.

A proposta vai além do lazer. Cada atividade é pensada para estimular habilidades específicas de forma leve, num ambiente que favoreça a socialização e o fortalecimento de vínculos entre as crianças, cuidadores e profissionais envolvidos. Segundo Amanda de Paula, coordenadora de Reabilitação da Gerência Geral de Atenção Integral da Secretaria de Saúde do Recife, o período de férias também pode ser um espaço de cuidado. “A colônia é pensada para garantir que as crianças tenham acesso ao lazer, mas também ao estímulo terapêutico, de forma leve e prazerosa. É um momento de alegria, troca, vivência fora do ambiente clínico e fortalecimento de vínculos”, afirma.

A programação se estende ao longo de todo o mês, com destaque para atividades em grupo e visitas a espaços onde o contato com a natureza, a ciência e a cultura podem contribuir para o aprendizado e a vivência coletiva. Entre os dias 14 e 31 de julho, os participantes passarão por experiências que buscam fortalecer o senso de pertencimento, a autonomia e a expressão individual.

Programação da Colônia de Férias - Centro TEA/NDI Lessa de Andrade:

14/07 – 10h30: Apresentação cultural com Ilana Ventura

15/07 – 9h: Integração no Parque da Jaqueira

17/07 – 9h: Sessão do “Cinemiha”

21/07 – 9h: Passeio ao Horto de Dois Irmãos

22/07 – 9h: Visita ao Espaço Ciência

22/07 – 14h: Nova visita ao Horto de Dois Irmãos

23/07 – 9h e 15h: Atividades no Compaz

24/07 – 14h30: Visita ao Paço do Frevo

30/07 – 14h: Retorno ao Horto de Dois Irmãos

31/07 – 11h: Visita ao Paço do Frevo

31/07 – 14h30: Segunda visita ao Paço do Frevo