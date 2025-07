Recife tem maior crescimento em vagas de creche entre as capitais

Crianças passam o dia na creche com apoio de profissionais da educação que aplicam metodologias direcionadas de aprendizado (Foto: Sandy James/DP Foto)

Recife foi a capital brasileira que mais criou vagas em creches entre 2023 e 2024, segundo dados do Ministério da Educação. No período, foram abertas cerca de 3.500 novas vagas, o equivalente a 40,5% do total de ampliações realizadas em todas as capitais do país. O crescimento coloca a cidade na liderança nacional em expansão da educação infantil.

A ampliação é parte de um esforço voltado para o aumento do acesso à creche, etapa que ainda enfrenta forte demanda em todo o Brasil. De acordo com a Prefeitura do Recife, os investimentos fazem parte de uma política contínua voltada à primeira infância, com ações estruturadas para atender mais crianças desde os primeiros anos de vida.

Além da quantidade de vagas, a capital também tem se destacado pela qualidade do ensino. Em fevereiro deste ano, Recife foi uma das poucas cidades brasileiras a receber o Selo Ouro do programa Criança Alfabetizada, do Ministério da Educação (MEC). A avaliação considera o desempenho das redes públicas na alfabetização de estudantes até os sete anos de idade.

O desempenho é atribuído a programas como o Primeiras Letras, apontado pela gestão municipal como o maior já implementado no Recife com foco na alfabetização na idade certa. A pontuação máxima de 100 pontos obtida pela cidade reforça os dados positivos alcançados também na educação infantil.

Boa parte da ampliação das vagas foi puxada pelo programa Infância na Creche, lançado em 2021. Naquele ano, Recife contava com 6.439 vagas em creches. Em pouco mais de três anos, esse número dobrou, superando 13 mil vagas e ultrapassando a meta estabelecida no início da gestão.

O crescimento também impactou a pré-escola. Mesmo sem uma meta específica definida, houve aumento no número de vagas oferecidas nessa etapa da educação infantil. Segundo a prefeitura, a expansão vem garantindo maior cobertura e contribuindo para reduzir desigualdades no acesso à educação básica.