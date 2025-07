Recife no mapa gigante do maior evento científico da América Latina

Mapa gigante e interativo na quadra da UFRPE (DIVULGAÇÃO/SBPC)

De hoje a 19 de julho, na UFRPE, Campus Dois Irmãos, a comunidade científica e acadêmica e sociedade em geral podem interagir, criar e refletir sobre as histórias e experiências territoriais na capital pernambucana. Um mapa de 450 m² está exposto na Quadra do Departamento de Educação Física da UFRPE, como parte da programação da 77ª SBPC. Um mergulho em memórias, reflexões e, de forma lúdica, promoção de discussões sobre os desafios cruciais para a sustentabilidade política, social, econômica e ambiental dos territórios.

Os visitantes têm participação ativa e afetiva. Por meio de um estúdio audiovisual montado no espaço, a iniciativa acolhe as vozes, lembranças e afetos dos recifenses — convidando cada pessoa a compartilhar aquilo que vive no coração da cidade. As pessoas também podem contribuir para a alimentação do mapa através da plataforma digital do Museu da Memória Afetiva.

O museu tem o objetivo de criar um espaço onde sejam estimuladas descobertas, reflexões, vivências e desvelamentos do patrimônio material, imaterial e natural dos distintos territórios por onde ele passa.

Através dele, você conhece histórias e iniciativas sobre apropriações, identidades e resistências que habitam os territórios, permeadas pela visão social, artística, geográfica, histórica, turística e urbanística.

Gestores públicos, cientistas brasileiros e estrangeiros, estudantes, professores, lideranças sociais, povos tradicionais e representantes de diversos setores podem contribuir com suas próprias narrativas, conhecimento e vivências na busca de soluções concretas para os principais desafios no que tange à territorialidade e o Recife.

O mapa é a primeira etapa do projeto Cartografia dos Sentidos - Recife, criado e coordenado pelo antropólogo e artista multimídia Maurício Panella, CEO do Instituto Casadágua e tem como parceiros a Prefeitura do Recife, instituições públicas de ensino e pesquisa, Banco do Nordeste e demais colaboradores que apostam na construção de cidades mais sensíveis, participativas e criativas.

77ª Reunião Anual da SBPC

Maior encontro da ciência com a sociedade do país, o evento tem como tema Progresso é ciência em todos os territórios”, e acontecerá até 19 de julho, no campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no Recife.

Marcam presença a ministra da Ciência e Tecnologia Luciana Santos, o ministro Camilo Santana (Educação), o ministro Wolney Queiroz (Previdência Social), além de personalidades internacionais como Sudip S. Parikh, CEO da American Association for the Advancement of Science (AAAS), e Brian Lin, diretor de conteúdo do EurekAlert!. O biomédico e divulgador científico Lucas Zanandrez, do canal “Olá, Ciência”, também participa do evento, que é gratuito e aberto a todos(as).