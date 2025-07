Prefeito de Garanhuns, deputado e vereador são filmados em briga em praça

O caso aconteceu na Praça Mestre Dominguinhos (Foto: Reprodução)

Um vídeo que mostra uma briga em uma praça pública chamou a atenção dos moradores de Garanhuns nesta quinta-feira (17) por mostrar agressões entre o prefeito da cidade, Silvado Albino (PSB), o filho dele, o deputado estadual Cayo Albino (PSB), e o vereador Ruber Neto (PSD). Na gravação é possível ver os envolvidos trocando socos e chutes.

O caso aconteceu na Praça Mestre Dominguinhos no momento em que o vereador Ruber Neto estava em um dos polos do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG). Em um vídeo publicado no Instagram, ele alega que o prefeito tentou agredi-lo, pegou um microfone dele e estaria tentando privatizar o evento.

O vereador ainda destacou que foi atacado pelo deputado Cayo Albino. Na ocasião, Ruber Neto afirmou que o prefeito estava ampliando o camarote destinado a integrantes da gestão municipal. Após as agressões, o vereador disse ter feito um Boletim de Ocorrência na delegacia da cidade.

“Eu fui na praça verificar o aumento do corredor, do camarote VIP do prefeito e quando eu cheguei lá, me deparei com o prefeito. Fui agradecer por o artista estar mais perto do povo. De pronto, ele tentou me agredir, tentou me chamar de maloqueiro e aí veio para cima de mim. Ele furtou o microfone que eu estava”, alega Ruber Neto.

Ele ainda contou que o prefeito teria determinado que sua equipe pegasse o celular utilizado pelo vereador para a gravar o caso e que houve briga corporal entre os seguranças dos políticos. De acordo com Ruber Neto, ao todo seis pessoas estariam envolvidas na agressão, entre eles o secretário de obras, Sinval Rodrigues Albino (irmão do prefeito) e outros três seguranças.

O Diario de Pernambuco questionou à equipe do prefeito de Garanhuns sobre o ocorrido, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O jornal não conseguiu contato com a equipe do deputado Cayo Albino.