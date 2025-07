Quatro cidades do estado estão entre os piores saneamentos básicos do Brasil, diz pesquisa

Estudo do Instituto Trata Brasil apontou que quatro cidades pernambucanas – Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão – estão no ranking dos piores saneamento básico do Brasil

Quatro cidades da Região Metropolitana do Recife estão entre os piores saneamento do país (ARQUIVO/DP)

O saneamento básico de quatro cidades pernambucanas estão entre os piores do país. É o que aponta o Ranking do Saneamento de 2025 do Instituto Trata Brasil (ITB), divulgado neste mês de julho. Recife, Olinda, Paulista, e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana da capital, figuram entre os 20 piores municípios no quesito saneamento.

A pasta é a 17ª edição do ranqueamento do saneamento e tratamento de esgoto dos 100 municípios mais populosos do Brasil. Olinda, segundo o Trata Brasil, é a 82° cidade pernambucana mais populosa com pior saneamento no Brasil. Seguida de Recife (83°), e Paulista (84°). Jaboatão dos Guararapes é a 89°.

No último ano, Olinda esteve na 71° posição do levantamento, 11 posições acima da atual. Recife, esteve na 75° colocação, registrando uma variação negativa atual de oito posições.

Segundo o Trata Brasil, os 20 piores municípios tiveram um investimento anual médio no valor de R$ 78,40 por habitante entre 2019 e 2023, cerca de 65% abaixo do patamar médio necessário para a universalização de esgoto, de R$ 223,82.

Aumento

Em 2024, apenas as cidades de Paulista e Jaboatão foram apontadas pelo Instituto Trata Brasil (ITB) entre as 20 com piores saneamentos do Brasil. No ano passado, Paulista estava em 83° e Jaboatão, em 87°. Os municípios caíram uma e duas posições, respectivamente.

O Diario procurou a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento (SRHS-PE) e ainda não obteve resposta.