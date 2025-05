Paulista será contemplada com projeto de engorda da orla

O projeto é feito com apoio da gestão estadual (Foto: Divulgação )

O município do Paulista, na Região Metropolitana do Recife, será beneficiados pelo maior programa de engorda da orla já realizado em Pernambuco. A iniciativa, que conta com o apoio direto da governadora Raquel Lyra, marca um momento decisivo para a cidade, que busca aliar proteção costeira ao desenvolvimento econômico e social.

O projeto, articulado pelo prefeito Severino Ramos e pelo vice-prefeito Felipe Andrade, visa combater os efeitos da erosão marinha e promover a recuperação das faixas de areia nas praias do município, protegendo construções ameaçadas e estimulando o turismo na região. A engorda da orla é uma técnica de recomposição costeira que consiste no alargamento artificial da faixa de areia, mitigando os impactos do avanço do mar sobre áreas urbanas.

“Mais do que infraestrutura, essa obra representa segurança para quem vive à beira-mar, valorização do nosso litoral, incentivo ao turismo e geração de empregos”, afirmou Felipe Andrade. Segundo ele, o apoio do governo do estado tem sido essencial para tirar do papel um projeto de tamanha envergadura. “Estamos construindo um futuro mais seguro e próspero para nossa cidade”, completou.

Além de proteger áreas vulneráveis, o projeto deve impactar positivamente a economia local com a geração de empregos diretos e indiretos, especialmente nos setores da construção civil, turismo e comércio. A recuperação das praias também tende a atrair novos investimentos, ampliando a oferta de serviços e melhorando a infraestrutura urbana.

A engorda da orla é parte de um pacote mais amplo de obras estruturadoras anunciadas pelo estado para diversas cidades litorâneas. No caso de Paulista, a expectativa é que os trabalhos tenham início ainda este ano, após a conclusão dos estudos técnicos e licitações.

Com uma população que convive há décadas com os efeitos da erosão costeira, especialmente nos bairros de Pau Amarelo, Maria Farinha e Janga, a cidade vê na obra uma resposta concreta a uma demanda histórica. “Estamos cuidando do presente e garantindo o futuro das próximas gerações”, pontuou o prefeito Ramos, em pronunciamento recente sobre o projeto.