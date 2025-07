Violência

PMs envolvidos em perseguição a jovens que furaram blitz são mantidos nas ruas

Polícia Militar informou, nesta quinta (17), que os quatro homens do BPTran não foram retirados do serviço operacional. Carro furou blitz e foi atingido por tiros, na Zona Sul do Recife. Um morreu e outro ficou ferido

Diario de Pernambuco

Publicado: 17/07/2025 às 11:16