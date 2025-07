Padroeira do Recife: multidão acompanha missa na Festa do Carmo

Multidão assistiu à missa presidida pelo arcebispo (Crys Viana/DP)

A tradicional missa solene foi celebrada na tarde desta quarta-feira (16) em frente à Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio, como parte da programação do dia dedicado à padroeira do Recife.



A celebração, presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, antecede a Procissão Luminosa, que percorre as ruas do Centro da cidade.

Antes da missa, Dom Paulo conversou com jornalistas na sacristia da Basílica e ressaltou a forte ligação dos recifenses com Nossa Senhora do Carmo. Segundo ele, a devoção atravessa os séculos por causa da maternidade espiritual de Maria.

“Temos necessidade da presença materna e amorosa de Deus, que se expressa de modo tão bonito em Maria Santíssima. No coração do povo, ela é a padroeira principal do Recife”, afirmou. O arcebispo também destacou que manter viva uma celebração com mais de três séculos de história só é possível graças à fé do povo e à força da tradição religiosa.

O reitor da Basílica, Frei Cidmário Bezerra, destacou que a festa deste ano pode ter ultrapassado a marca de 1,5 milhão de participantes, de acordo com estimativas da Polícia Militar. Ele reforçou que a celebração, além de sua importância histórica e cultural, ganha ainda mais significado no contexto do Ano Jubilar da Igreja Católica. “As pessoas são sedentas de Deus, mas sobretudo necessitadas de esperança. E Maria é essa estrela da esperança que brota do coração dos seus filhos”, afirmou.

Com o tema “Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo” e o lema bíblico “Alegrai-vos na esperança, perseverai na tribulação e persisti na oração”, a festa propôs uma jornada de fé marcada pela fraternidade e pelo consolo espiritual. Ao longo do dia dedicado à padroeira, foram celebradas 25 missas, iniciadas às 4h da manhã.

A programação teve início no dia 6 de julho e contou com mais de 100 celebrações e shows gratuitos. A Procissão Luminosa, com a imagem de Nossa Senhora do Carmo, encerra oficialmente a festa.