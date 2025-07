Fé e devoção marcam a culminância da Festa de Nossa Senhora do Carmo nesta quarta (16)

Nossa Senhora do Carmo (Rafael Vieira)

A Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da capital pernambucana tem a expectativa de reunir mais de 300 mil fiéis, segundo estimativa da Polícia Militar baseada na edição anterior, a programação da data será marcada por missas desde a madrugada, culminando com a tradicional procissão luminosa pelas principais avenidas do Centro.

A Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio, será o principal ponto de encontro dos devotos ao longo de todo o dia. Segundo o reitor da basílica, frei Cidmário Bezerra, a expectativa é de que os fiéis tenham mais do que uma vivência religiosa coletiva, mas também uma profunda experiência espiritual individual.

“Mesmo com chuva ou na dificuldade, os fiéis vêm. O mais bonito é ver essa fé viva, que supera obstáculos. Nossa expectativa não é apenas reunir pessoas, mas que cada uma viva uma renovação espiritual, um momento de oração sincera”, afirmou o frade em entrevista.

A programação começa ainda de madrugada com missas às 5h, 7h, 9h, 11h e 13h. Às 15h, será celebrada uma Missa Campal no Pátio do Carmo, presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife. Em seguida, por volta das 17h, a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo será conduzida em procissão luminosa pelas ruas da cidade, acompanhada por milhares de velas acesas, rezas e cantos marianos.

Roteiro da procissão

A procissão luminosa sairá do Pátio do Carmo e seguirá o seguinte percurso:

•Avenida Nossa Senhora do Carmo

•Avenida Martins de Barros

•Praça da República

•Rua do Sol

•Avenida Guararapes

•Avenida Dantas Barreto

•Retorno ao Pátio do Carmo

O trajeto será acompanhado por agentes de trânsito, segurança e equipes de apoio aos fiéis.

Para frei Cidmário, a devoção à Nossa Senhora do Carmo vai além da festa anual: é um símbolo de acolhimento, fé e esperança que atravessa gerações no Recife.

“Maria quer nos acolher com seu abraço de mãe, mas nos convida também a olhar para Jesus. Que este dia seja, para todos, uma oportunidade de reacender a fé e o amor que não decepcionam”, destacou.

A Festa do Carmo é celebrada há mais de três séculos e tem raízes profundas na história da cidade. Declarada padroeira do Recife em 1909, Nossa Senhora do Carmo reúne todos os anos multidões em um dos maiores eventos religiosos do Nordeste.

Neste 16 de julho, Recife se transforma novamente em um grande altar a céu aberto, onde fé e tradição se encontram na caminhada dos que buscam consolo, renovação e esperança.