Novo manto de Nossa Senhora do Carmo para 2025 é apresentado aos fiéis

A peça é inspirada no tema do Jubileu da Esperança

Novo manto da imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo (Foto: Divulgação)

O novo manto da imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo foi apresentado aos fiéis durante a novena solene realizada na noite desta terça-feira (15). Inspirada no tema do Jubileu da Esperança, a veste foi feita em renda renascença (técnica artesanal tradicional de Pernambuco).

Bordado à mão, a peça exibe flores em tons de verde e rosa, que se entrelaçam simbolizando a esperança que resiste e floresce mesmo diante das adversidades. Pérolas e cristais evocam a pureza, realeza e o esplendor da Mãe do Carmelo.

No centro do manto, uma âncora cravejada com pedras verdes ganha destaque como símbolo da esperança cristã, em referência ao emblema escolhido pelo Papa Francisco para o Jubileu de 2025. O elemento remete à firmeza na fé e à confiança em Deus, virtudes vividas de forma exemplar por Maria.

O manto é apresentado aos fiéis como sinal de consolo, fortaleza e presença materna. Ele acompanhará a imagem peregrina em suas visitas ao longo do ano jubilar, convidando os fiéis a esperar com Maria.

A peça foi doada pelos devotos Paulo José de Albuquerque Sobrinho e Maria do Carmo de Albuquerque Santos, em agradecimento pelas graças alcançadas. O projeto artístico é assinado por André Phillipe Ralph, da Ordem Terceira do Carmo.

A renda renascença foi bordada pela artesã Maria de Fátima Barbosa de Oliveira, de Lagoa do Itaenga, enquanto a aplicação das pedrarias ficou sob responsabilidade do artesão paraense Fábio Ítalo, especialista em mantos religiosos.