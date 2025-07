PROUPE oferece 1.560 bolsas de estudo no segundo semestre de 2025

O edital prevê bolsas no valor de até R$ 500 mensais (Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasil)

O Programa Universidade para Todos em Pernambuco (PROUPE) vai ofertar 560 bolsas de estudo destinadas a estudantes de baixa renda matriculados em 13 Autarquias Municipais de Ensino Superior do Estado. O edital será divulgado na terça-feira (15) e prevê bolsas no valor de até R$ 500 mensais.

As inscrições seguem até o dia 27 de julho, pelo site proupe.secti.pe.gov.br. O programa faz parte da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE) e tem o intuito de facilitar o acesso ao ensino superior a estudantes de baixa renda. Podem se candidatar alunos com renda per capita de até 1,5 salário mínimo.

De acordo com o balanço do estado, foram lançadas 4.860 bolsas por meio do PROUPE, sendo 3.300 bolsas no segundo semestre daquele ano, 1.560 no primeiro semestre de 2025.

"O PROUPE é mais do que uma política pública: é um instrumento de transformação social, que tem impactado a vida de milhares de jovens e suas famílias, especialmente no interior do estado", destaca Mauricélia Montenegro, secretária de CT&I de Pernambuco.

Como funiona

O edital reserva 70% das bolsas para cursos nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), como Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Física, Química e Estatística. Os 30% restantes são destinados a estudantes dos demais cursos de graduação, fortalecendo a formação em áreas diversas do conhecimento.

As bolsas contemplam instituições localizadas nos municípios de Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Belém do São Francisco, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Garanhuns, Goiana, Limoeiro, Palmares, Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada, ampliando o alcance do programa para toda a diversidade regional do estado.