Universitário que andava 14 km para ir para aula ganha moto de cantor: "sem reação" (Reprodução/redes sociais)

O estudante de Enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Rosemberg Costa, de 22 anos, não vai ter que andar mais 14 quilômetros para ir para a aula todos os dias. Depois que a rotina dele em busca de educação viralizou nas redes sociais, o jovem ganhou um presente: uma moto zero quilômetro, doada pelo cantor sertanejo Eric Land.

Até ganhar o veículo, na sexta (4), Rosemberg, que mora nos Torrões, na Zona Oeste do Recife, percorreria essa distância a pé.

O percurso era feito duas vezes ao dia, pois ele almoça na casa da avó, moradora do bairro do Engenho do Meio, antes de retornar para as aulas da tarde.

A gravação que viralizou foi feita por Giselle Lais Souza, de 26 anos. Amiga e colega de Rosemberg, ela acompanhou o sacrifício diário do amigo e decidiu expor a realidade com leveza e humor.

A repercussão mobilizou o cantor Eric Land, que não apenas assistiu aos vídeos como resolveu agir. “Ele não entrou em contato direto comigo, foi com a minha amiga Giselle. Eu não estava esperando”, revelou Rosemberg. “Naquele mesmo dia, eu tinha reaberto a vaquinha com a meta de conseguir comprar uma moto, e até fui me matricular em uma autoescola.”

O encontro com o cantor foi cuidadosamente arquitetado como uma surpresa. “Me chamaram para um rodízio para comemorar meu aniversário. Mas, na verdade, era tudo um plano para me levar até onde ele estava”, conta. “O pneu da primeira moto furou, e ele precisou procurar outra loja. Acabou comprando justamente o modelo que eu queria — foi coincidência.”

Ao chegar ao local combinado, Rosemberg foi conduzido ao estacionamento, onde recebeu o presente das mãos de Eric Land. “Ele me deu os parabéns, disse que eu merecia muito e que Deus estava me abençoando. Falou que agora eu não precisaria mais ir para a faculdade a pé.”

Emocionado, Rosemberg declarou. “Fiquei sem reação. Quando ele foi embora, eu chorei. Foi um momento muito marcante”.