Preso por esfaquear mulher em motel do Recife diz que era ameaçado com vídeos íntimos

Hotel Lua de Mel, no bairro de São José, onde o crime foi registrado (Google Street View/reprodução)

Preso por esfaquear uma mulher dentro de um quarto de motel no Recife, o vendedor Luis Felipe Souza de Oliveira, de 28 anos, alega que vinha sendo vítima de extorsão para não ter vídeos íntimos vazados. Ele é investigado por tentativa de feminicídio.

O caso aconteceu em um motel da Rua Imperial, no bairro de São José, no Centro da capital pernambucana, na tarde de sexta-feira (11). Segundo a investigação, Luis Felipe desferiu várias facadas na vítima, de 25 anos, que ficou gravemente ferida e precisou passar por cirurgia no Hospital da Restauração (HR).

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi atingida no pescoço, nas costas, no abdômen, na perna e também apresentava possíveis lesões de defesa na mão e no punho. No local, os investigadores apreenderam duas facas e dois celulares.

O Diario de Pernambuco teve acesso ao interrogatório do suspeito que foi autuado em flagrante. Na delegacia, Luis Felipe, embora tenha confessado que esfaqueou a mulher, alegou ter agido para se defender de supostas agressões. Ele teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Interrogatório

No depoimento, o suspeito relata que a vítima era prostituta e os dois se conheceram ao combinar um programa, há cerca de um ano, em Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Os dois teriam trocado contatos telefônicos. Segundo Luis Felipe, ao longo das conversas, a mulher passou a pedir “ajuda financeira para pagar coisas diversas” e era atendida por ele.

Em dezembro de 2024, no entanto, ela teria passado a “exigir quantis maiores para o interrogado” à base de ameaças de que iria divulgar “vídeos e fotos íntimos dos dois transando”. “O interrogado se sentiu coagido e passou a fazer essas transferências”, diz o documento.

O comerciante teria chegado a pegar empréstimo com agiota, de acordo com o depoimento. Ele alega ter registrado um boletim de ocorrência por extorsão, via internet, em fevereiro deste ano.

No dia da tentativa de feminicídio, Luis Felipe afirma que marcou um programa com a vítima. Após ter relação sexual, a mulher teria exigido R$ 300 do comerciante.

Ele afirma que a mulher o “pegou no pescoço”, iniciando as agressões em seguida. “Quando viu que estava sendo agredido, o interrogado pegou uma faca (...) e foi se defender”.

O suspeito ainda tentou fugir do quarto, sem sucesso. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).