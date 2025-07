Festa de Nossa Senhora do Carmo tem missas de hora em hora na terça (15)

Abertura da Festa do Carmo, no Recife. (Foto: Crysli Viana/ DP Foto)

A tradicional Festa de Nossa Senhora do Carmo, que movimenta o Centro do Recife desde o início de julho, chega ao seu penúltimo dia nesta terça-feira (15), com uma programação intensa voltada à fé, à devoção e à cultura popular.

Considerada uma das maiores celebrações religiosas da capital pernambucana, a festa chega à sua 329ª edição com expectativa de milhares de fiéis circulando pelas ruas do bairro de Santo Antônio.



A programação tem início nas primeiras horas da manhã com missas celebradas de hora em hora, das 7h às 15h, na Basílica do Carmo, localizada no coração do Recife. No Claustro do Convento, também haverá celebrações a cada hora, das 8h30 às 16h30, oferecendo momentos de oração e reflexão para quem deseja se conectar espiritualmente com a padroeira.



Um dos momentos mais esperados do dia ocorre às 17h, com a coroação da imagem de Nossa Senhora do Carmo, um rito simbólico que representa a consagração da fé popular e emociona gerações. Em seguida, às 18h, será celebrada a Véspera Solene, quando será apresentado o novo manto da santa, confeccionado especialmente para a ocasião.



Encerrando o dia de atividades, o público poderá acompanhar o show gratuito do padre Neto Feitosa, às 20h, no Pátio do Carmo. O evento musical é aberto ao público e mistura oração, louvor e canções religiosas, em um clima de comunhão e confraternização.



A festa segue até a quarta-feira (16), feriado municipal em homenagem à padroeira, com a tradicional missa campal e a procissão luminosa, que percorre as principais ruas do Recife.



Programação – Terça-feira, 15 de julho:

• 7h às 15h – Missas na Basílica do Carmo (de hora em hora)

• 8h30 às 16h30 – Missas no Claustro do Convento

• 15h – Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

• 17h – Coroação da imagem da santa

• 18h – Vésperas solenes e apresentação do novo manto

• 20h – Show gratuito com padre Neto Feitosa, no Pátio do Carmo