Chalés do Carmo e Terreiro Ilê Obá Ogunté recebem licitação de requalificação

Segundo o Governo de Pernambuco, que lançou a licitação, os projetos de restauração dos Chalés do Carmo e Terreiro Ilê Obá Ogunté são parte das ações da Fundarpe com apoio do Novo PAC Seleções

Casario será recuperado em Olinda (Nivaldo Fran/DP)

Bens culturais históricos de Pernambuco, os Chalés do Carmo, localizados no Sítio Histórico de Olinda e o Terreiro Ilê Obá Ogunté, também conhecido como Sítio de Pai Adão, no Recife, irão receber projetos técnicos de restauração. O Governo de Pernambuco, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), lançou nesta quinta-feira (10), o edital de licitação para contratação de empresas especializadas para realizar os serviços.

As iniciativas fazem parte de um conjunto de ações voltadas à preservação do patrimônio material e imaterial de Pernambuco, com apoio do Novo PAC Seleções. O edital está disponível no portal PE Integrado, com prazo para envio das propostas até às 10h do dia 2 de setembro de 2025.

A Fundarpe é responsável pela elaboração dos termos de referência e pela condução do processo licitatório, que contempla dois lotes distintos: o Lote 1, referente ao projeto de restauração e requalificação do Terreiro Ilê Obá Ogunté com valor de cerca de R$ 335 mil, e o Lote 2, para os Chalés do Carmo, com valor por volta de de R$ 460 mil.

Terreiro Ilê Obá Ogunté

O projeto de requalificação do Terreiro Ilê Obá Ogunté visa consolidar a estrutura física do espaço e implantar o Memorial do Terreiro, ampliando sua função como lugar de memória, formação e vivência afro religiosa.

Tombado nas esferas federal e estadual, o terreiro é reconhecido como o mais antigo em atividade em Pernambuco e um dos mais importantes espaços de resistência e organização das religiões afro-brasileiras no país.

Chalés do Carmo

Já os Chalés do Carmo, conhecidos como “Chalés das Quatro Marias”, compõem a paisagem litorânea do bairro do Carmo, em Olinda, cidade Patrimônio Mundial. Construídos no final do século XIX, os imóveis representam um exemplo marcante da arquitetura eclética da época.

O projeto de restauração prevê a implantação do Centro de Difusão do Carnaval, além de uma nova sede para o Conservatório Pernambucano de Música, potencializando os usos culturais dos chalés e reforçando o papel de Olinda como polo de efervescência artística e turística.

“Os projetos foram estruturados com base em programas de necessidade apresentados pelas comunidades envolvidas e por especialistas em patrimônio cultural”, divulgou o Governo de Pernambuco.