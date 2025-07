Jovem que planejava executar um atentado é preso no Agreste

Operação Aurora Segura cumpriu mandados em Cachoeirinha, no Agreste do estado, e prendeu jovem de 18 anos que acessava e compartilhava conteúdo ligado à crime de ódio

Um mandado de prisão e outro de busca e apreensão foram cumpridos em Cachoeirinha (DIVULGAÇÃO)

Deflagrada na última quarta-feira (9), a Operação Aurora Segura cumpriu um mandado de prisão e um de busca e apreensão em Cachoeirinha, no Agreste do estado, e prendeu um jovem de 18 anos que acessava e compartilhava conteúdo ligado à prática de crime de ódio na internet. Ele planejava executar um atentado.

A partir de informações compartilhadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Promotoria de Justiça de Cachoeirinha e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Pernambuco (Gaeco/MPPE), responsáveis pela operação, chegam ao acusado.

Segundo o Gaeco, os registros da atividade on-line do investigado indicaram que ele planejava executar um atentado. Conforme apontam as investigações, o jovem é considerado um “lobo solitário”, ou seja, não integrava formalmente nenhum grupo.

Ainda assim, ele vinha publicando reiteradamente ameaças nas redes sociais, bem como dialogando diretamente com outros usuários que usavam terminologias associadas a ideologias extremistas, de cunho racista, antissemita e de estímulo a atos de violência extrema, como massacres em escolas e ataques a pessoas em situação de rua.

Após ser detido na sua residência, na zona rural de Cachoeirinha, o investigado foi conduzido à Promotoria de Justiça local, onde foi ouvido e conduzido para a Delegacia de Belo Jardim, de onde será encaminhado para audiência de custódia. Com a continuidade das investigações, o Gaeco buscará estabelecer se ele tinha conexões com outros indivíduos envolvidos em crimes de ódio.

Na casa do investigado, os integrantes do Gaeco apreenderam um telefone celular.