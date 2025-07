Alerta: Inmet prevê chuva moderada para 20 municípios de Pernambuco

Das 10h desta quinta (10) até a manhã da sexta deverá chover em toda faixa do litoral pernambucano

Ao decorrer do dia o tempo estará nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva em toda a região (Rafael Vieira/DP Foto)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou alerta de ‘perigo potencial’ para 20 municípios pernambucanos, às 10h desta quinta-feira, válido até a manhã da sexta.

Segundo a previsão para o período, deverá chover em toda a faixa litorânea do estado, atingindo municípios da Zona da Mata Norte, da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata Sul.

O alerta de ‘perigo potencial’ prevê chuvas de 20mm a 30mm, por hora, ou até 50mm, no dia.

Confira quais os municípios do estado estão inclusos no alerta do Inmet:

Abreu e Lima, Barreiros, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Goiana, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itambé, Itapissuma, Itaquitinga, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Recife, Rio Formoso, São José da Coroa Grande, São Lourenço da Mata, Sirinhaém e Tamandaré.