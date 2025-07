Tem início nova etapa nas obras do Aeroporto de Fernando de Noronha

Nova etapa das obras foi iniciada na última terça (8) (DIVULGAÇÃO/ASCOM PE)

O governo de Pernambuco deu início, nesta terça-feira (8), a uma nova fase das obras de requalificação do Aeroporto Governador Carlos Wilson, em Fernando de Noronha. A intervenção, coordenada pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), concentra-se agora no pátio de taxiamento e estacionamento de aeronaves.

Segundo o governo, o investimento total é de R$ 60 milhões e o projeto integra o programa estadual de modernização da infraestrutura aeroportuária, cujo objetivo é ampliar a conectividade regional e fomentar o desenvolvimento sustentável em todas as regiões do estado.

A primeira etapa da requalificação foi concluída em março deste ano, com a restauração do eixo central da pista de pouso e decolagem. Conforme o executivo estadual, a entrega da nova pista permitiu o retorno das operações com aeronaves a jato, após dois anos de interrupção, restabelecendo a conexão direta da ilha com o continente.

Os trabalhos são executados no período das 17h às 2h da manhã, a fim de minimizar os impactos nas operações regulares do aeroporto e na rotina dos moradores e visitantes da ilha.