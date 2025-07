Polícia "estoura" laboratório de refino de drogas e prende um em flagrante

Polícia apreendeu mais de 18kg de cocaína (DIVULGAÇÃO/PCPE)

Na ação da 12ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (12ª DPRN), segundo a Polícia Civil, um homem de 38 anos foi preso em flagrante. Além de “estourar” o laboratório, a polícia aprendeu 18,3 quilos de cocaína, uma pistola calibre 9 mm, munições e produtos químicos utilizados na adulteração de entorpecentes.

A operação aconteceu na terça (8) e foi divulgada nesta quarta (9). Ela foi realizada a partir de uma investigação sobre o uso do imóvel como ponto estratégico para o refino e escoamento da droga.

A abordagem ao suspeito ocorreu no momento em que ele saía da residência com parte do material entorpecente no veículo.

No carro, os policiais localizaram cerca de sete quilos de cocaína.

Em seguida, a equipe realizou diligências no imóvel, onde foram encontrados o restante da droga, uma prensa hidráulica, substâncias químicas como cafeína, anfetamina e outros produtos comumente utilizados para aumentar o volume da droga; além de uma arma de fogo e munições.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e após os procedimentos na delegacia, ficou à disposição da Justiça.

Material Apreendido:

•18,3 kg de cocaína

•1 pistola 9mm

•15 munições 9mm

•1 prensa hidráulica

•9,5 kg de adrenalina

•5,6 kg de cafeína

•2,8 kg de anfetamina

•2,9 kg de substância usada para dar brilho