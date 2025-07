Com ajuda de cão farejador, PF prende homem com pasta base de cocaína no aeroporto

PF encontrou mais de 3 quilos de droga na mochila do suspeito, que ainda tentou fugir, mas acabou sendo autuado

Alaska ajudou a flagrar cocaína no Aeroporto do Recife (Divulgação)

Um homem foi preso com pasta base de cocaína, no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes/ Gilberto Freyre, na Imbiribeira, na Zona Sul.



A ação de um cão farejador, segundo a Polícia Federal (PF), foi decisiva para a realização do flagrante, na quarta (2).

Segundo a PF, o preso é um apontador de obra de 27 anos, natural e residente em Rio Branco, n no Acre.

Ele tem antecedentes criminais e já tinha sido preso por porte ilegal de arma de fogo e roubo.



Como foi



A prisão aconteceu durante fiscalização de rotina. Os policiais federais perceberam que o passageiro demonstrava bastante nervosismo, inquietação e impaciência, sendo separado para uma entrevista prévia.



Questionado sobre a viagem, o passageiro não soube informar qual o local e nem quanto tempo iria ficar no Recife, conforme as informações repassadas pela PF por meio de nota.

“A cadela Alaska, um pastor alemão, indicou uma possível presença de material entorpecente em sua mochila”, disse a nota.



A bolsa, foram achados seis tabletes de pasta base de cocaína. O preso ainda tentou fugir, mas foi logo contido pelos policiais federais.



A droga totalizou um peso bruto de 3,4 quilos de cocaína em forma pastosa. Além da droga, foram apreendidos uma passagem aérea e um celular.



O que ele disse



Em seu interrogatório, o preso informou que pegou a droga em Rio Branco e pretendia entregar no Recife, não dando maiores detalhes de quem a aliciou, falando apenas que o conheceu em um aplicativo de mensagens.



Disse também que pelo serviço de transporte iria ganhar R$ 1 mil. Alegou que resolveu fazer o transporte por estar passando por necessidades financeiras em virtude de sua companheira está grávida de 6 meses.



O que aconteceu



O passageiro recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a Superintendência da Polícia Federal no Cais do Apolo.



Ele acabou sendo autuado por tráfico de entorpecentes. Caso seja condenado, poderá pegar penas que variam de 5 a 15 anos de reclusão.



Após a autuação, o preso realizou exame de corpo de delito no IML-Instituto de Medicina Legal e será levado para a audiência de custódia nesta quarta.