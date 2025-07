TJPE abre seleção pública simplificada para profissionais de Fármácia

Os aprovados terão contratos iniciais de seis meses, podendo ser prorrogado por dois anos. As inscrições vão desta quarta (9) até o dia 14 de julho

Mutirão do TJPE terá duração de um mês (DIVULGAÇÃO/TJPE)

Uma boa oportunidade para os profissionais de Farmácia. O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) anunciou a abertura de uma seleção pública simplificada para 12 vagas na área.

Segundo o TJPE, a iniciativa visa atender a uma necessidade temporária no Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS), que oferece suporte técnico-científico às unidades judiciárias do Tribunal.

A seleção foi publicada no Diario de Justiça eletrônico nº 176/2025. Confira o edital.

Os candidatos aprovados irão atuar no NATJUS, contribuindo com a análise de medicamentos, elaboração de pareceres técnicos para subsidiar decisões judiciais, além de acompanhar as diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e outras normas pertinentes.

A seleção será feita por meio de avaliação curricular, considerada eliminatória e classificatória.

Requisitos e remuneração

Para participar, os candidatos devem possuir graduação em Farmácia e registro ativo no Conselho Regional de Farmácia (CRF). A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, com possibilidade de atuação em finais de semana e feriados, respeitando o limite legal.

O contrato terá duração inicial de até seis meses, podendo ser prorrogado por até dois anos, conforme a legislação vigente. A remuneração mensal será de R$ 4.650,00, além de vale-alimentação no valor de R$ 527,07 e auxílio-transporte.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas exclusivamente por e-mail, no endereço [email protected], entre os dias 9 e 14 de julho de 2025.

Os interessados devem enviar a ficha de inscrição preenchida e documentos como RG, CPF, comprovante de residência, diploma de graduação, certificado de registro no CRF, certidão de quitação eleitoral e certificado de reservista, quando aplicável.

O trabalho será desempenhado preferencialmente em unidades vinculadas ao NATJUS na Região Metropolitana do Recife, reforçando o compromisso do TJPE com a qualidade técnica e o apoio ao Poder Judiciário em questões relacionadas à saúde pública.