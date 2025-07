Médico que estava com advogada em naufrágio presta depoimento à Polícia Civil

Naufrágio do veleiro onde a advogada Maria Eduarda de Carvalho Medeiros e seu namorado, o médico Seráfico Júnior, aconteceu no último dia 21 de junho, no litoral sul do Estado (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O médico Seráfico Júnior, de 55 anos, prestou depoimento à Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na tarde desta terça-feira (8), em Porto de Galinhas, no Litoral Sul do Estado. Ele é namorado da advogada Maria Eduarda Medeiros de Carvalho, de 38 anos, que morreu após o naufrágio de um veleiro na praia de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, no último dia 21 de junho.



Com o novo depoimento, sobe para 13 o número de pessoas ouvidas pela polícia no curso da investigação. A declaração do médico durou cerca de quatro horas e aconteceu na delegacia da região. Questionado pela imprensa ao deixar o local, Seráfico não concedeu entrevista, impedido pela advogada.



Além dele, mais duas pessoas foram ouvidas nesta terça-feira, um funcionário do médico e uma mulher que teria enfrentado dificuldades financeiras após ser atendida pela advogada.



No último relato prestado por Seráfico, o casal estava a bordo de um veleiro quando a embarcação naufragou. Eles nadaram por cerca de duas horas até o Porto de Suape. Durante a tentativa de alcançar as pedras para se salvar, Maria Eduarda teria batido com força na estrutura rochosa, desmaiado e se afogado.



Na quinta-feira (3), o Instituto de Medicina Legal (IML) divulgou o laudo oficial da causa da morte. De acordo com o médico legista Bruno Henrique de Lira, a advogada morreu por asfixia direta por afogamento, sem sinais de violência no corpo.