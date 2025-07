Caso Sarah: jovem confessa morte de garota na Zona Norte do Recife e alega ter sido ameaçado

Sarah tinha 19 anos (Redes Sociais)

Suspeito de matar a designer de cílios Sarah Porfírio, de 19 anos, na Zona Norte do Recife, no domingo (6), o mecânico Thalyson Fábio da Silva Cunha, 19, confessou o homicídio em depoimento. Ele disse que foi ameaçado de morte pelo namorado da jovem, Samuel Barbosa, de 22 anos, que escapou do ataque.

O rapaz foi preso na noite de segunda-feira (7) após seu pai entregar sua localização para a polícia.

Sarah estava com o companheiro, Samuel, em uma moto, quando foi baleada. O jovem não foi atingido.

Em seu depoimento, obtido pelo Diario de Pernambuco, Thalyson, conhecido como Índio, disse que estava dirigindo o carro do pai, por volta da 1h de domingo, quando viu Samuel pilotando uma moto com uma mulher na garupa. Segundo ele, foi coincidência tê-los encontrado.

Ele disse que abaixou os vidros do carro e, ao ver que Samuel havia colocado uma das mãos na cintura, reagiu, efetuando cinco disparos na direção do homem. Índio alegou que o verdadeiro alvo era Samuel e só horas depois soube que Sarah havia morrido.

“Quanto a motivação, alega que Samuel teria o ameaçado de morte, sendo esta a razão pela qual decidiu praticar o crime”, diz trecho do depoimento.

Após fugir do local do crime, Índio disse que jogou a arma em um rio próximo ao Shopping Tacaruna e se escondeu na casa de um amigo. Ele chegou a ser localizado pela Polícia após ser denunciado por seu próprio pai, mas conseguiu fugir.

Na segunda, foi detido por policiais civis, que o conduziram para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde está preso preventivamente.