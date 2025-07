Caso Sarah: suspeito de envolvimento na morte de garota na Zona Norte do Recife é detido

Sarah tinha 19 anos (Redes Sociais)

Um dos suspeitos de envolvimento na morte da jovem Sarah Beatriz Porfírio, de 19 anos, foi detido

Informações divulgadas pela TV Globo dão conta de que o rapaz se apresentou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Zona Oeste do Recife, na segunda (7).

Esse jovem tem 19 anos, e não foi identificado oficialmente pela Polícia Civil.

Sarah estava com o companheiro, Samuel Barbosa, de 22 anos, em uma moto, na madrugada de domingo (6), quando o casal foi perseguido por ocupantes de um carro, em Porto da Madeira, na Zona Norte.

Ele levou três tiros, caiu da moto e morreu. Samuel cDiario de Pernambucoonseguiu escapar. Segundo parentes da jovem, Samuel seria o alvo dos criminosos.

Ele já tinha sido preso anteriormente por receptação. Os parentes de Sarah disseram, ainda, que Samuel se desentendeu com a família de um homem c Ricardo Novelino de C. Pereira onhecido como Fábio e que havia sido procurado dias antes do crime.

Quem era a vítima

Sarah Beatriz Porfírio tinha ido para o Rio de Janeiro com a família, há pouco mais de mês. O avô dela, que preferiu não ter o nome divulgado, contou que a jovem voltou ao Recife há 15 dias, para reatar o relacionamento com Samuel.

Sarah e Samuel tiveram um filho, que tem 1 ano de 10 meses.