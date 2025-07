Concurso TJPE 2025: veja os detalhes do certame

As inscrições do concurso do TJPE têm início nesta quarta-feira (9) e seguem até o dia 5 de agosto

Tribunal de Justiça de Pernambuco (Divulgação/TJPE)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) lançou, nesta terça-feira (8), o edital de um novo concurso público voltado à formação de cadastro de reserva. A seleção contempla cargos de níveis médio e superior, com remunerações que podem chegar a R$ 7.634,45, e abrange diversas regiões do estado.

As inscrições têm início nesta quarta-feira (9) e seguem até o dia 5 de agosto. Todo o processo deve ser feito por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do certame. O edital completo já está disponível online.

Cargos ofertados



A seleção oferece oportunidades em cinco cargos distintos:

Analista Judiciário – voltado a bacharéis em Direito;

Oficial de Justiça – também destinado a formados em Direito;

Analista de Sistemas (Apoio Especializado) – para graduados em Informática, Engenharia, Física ou Mecânica com especialização na área de TI;

Técnico Judiciário – exige apenas o nível médio completo.

Apesar de o edital não definir um número fixo de vagas, os aprovados poderão ser convocados conforme a necessidade do tribunal ao longo dos dois anos de validade do concurso, prazo que pode ser prorrogado por igual período.

Provas e cotas



A seleção será composta por duas etapas: uma prova objetiva, de múltipla escolha, e uma prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva abordará temas gerais e específicos. Já na discursiva, o candidato deverá redigir um texto entre 20 e 30 linhas sobre um tema relacionado à área de conhecimento do cargo escolhido.

As provas serão aplicadas simultaneamente nas cidades de Recife, Carpina, Caruaru, Arcoverde e Petrolina, com os aprovados podendo ser alocados em outras comarcas próximas. No ato da inscrição, é necessário indicar o cargo e a localidade desejada.

As avaliações ocorrem em datas diferentes, dependendo do nível exigido pelo cargo. Candidatos ao cargo de Técnico Judiciário farão prova no dia 21 de setembro de 2025, enquanto os de nível superior farão a avaliação no dia 28 de setembro de 2025. Isso possibilita que um mesmo candidato concorra em mais de um nível, caso cumpra os requisitos.

Taxas e isenções



As taxas de inscrição variam de acordo com o cargo:

R$ 140 para Analista Judiciário e Oficial de Justiça;

R$ 100 para Técnico Judiciário.

Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) podem solicitar isenção do pagamento, conforme previsto no edital.

Inclusão e cotas



O TJPE também adotará políticas de inclusão no certame. Do total de vagas que surgirem ao longo da validade do concurso, 20% serão destinadas a candidatos negros, 5% a pessoas com deficiência e 3% a candidatos indígenas.