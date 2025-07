Programa que fortalece lideranças femininas frente a desastres climáticos promove workshop no Recife

Diante do aumento de eventos extremos como enchentes, secas e ondas de calor, as mulheres figuram entre as mais impactadas pelas mudanças climáticas

Registro da quarta-feira durante as fortes chuvas no Recife e que atingiram toda a Região Metropolitana. (WhatsApp/Reprodução)

A organização EmpoderaClima lançou o Programa Mulheres pela Resiliência Climática, iniciativa que busca fortalecer a atuação de mulheres líderes comunitárias na prevenção, resposta e adaptação a desastres climáticos em diferentes regiões do Brasil. Nos dias 16 e 17 de agosto, será promovido um workshop presencial no Recife.

Interessados podem se inscrever no Workshop do Programa Mulheres pela Resiliência Climática no Recife através do link.

O projeto se destaca por sua abordagem inovadora, ao unir capacitação técnica em gestão de desastres com estratégias de empoderamento feminino, trazendo uma perspectiva latino-americana e do Sul Global para o debate climático.

O projeto será implementado em três cidades brasileiras afetadas por eventos climáticos extremos: além do Recife, Belém (PA) e Porto Alegre (RS).

As ações incluem formações multidisciplinares para lideranças femininas locais, com foco em estratégias de redução de riscos, resposta a desastres e apoio psicossocial. Além disso, está previsto o mapeamento de dados locais desagregados por gênero, fortalecendo políticas públicas mais inclusivas.

Diante do aumento de eventos extremos como enchentes, secas e ondas de calor, as mulheres figuram entre as mais impactadas pelas mudanças climáticas. Estimativas da ONU Mulheres apontam que, até 2050, mais de 150 milhões de mulheres e meninas poderão ser empurradas para a pobreza em razão da crise climática, especialmente em países do Sul Global. Ainda assim, essas mesmas mulheres também desempenham papel fundamental na reconstrução de comunidades e na criação de soluções.





Como parte da iniciativa, será realizado um workshop com edital completo, reunindo orientações, cronograma e critérios de participação, para garantir maior transparência e acesso a mulheres interessadas em atuar pela resiliência climática em suas comunidades.

Datas dos workshops presenciais:

* 26/07 – Belém (PA)

* 02/08 – Porto Alegre (RS)

* 16/08 – Recife (PE)

EmpoderaClima

Com mais de seis anos de atuação, a EmpoderaClima já impactou comunidades vulneráveis por meio de ações educativas e de mobilização social. Agora, com o Mulheres pela Resiliência Climática, a organização avança no compromisso de garantir que as respostas à crise climática no Brasil sejam mais justas, inclusivas e sustentáveis.

O programa conta com o patrocínio da Vital Voices e da Estée Lauder.

https://www.empoderaclima.org/mulheres-pela-resiliencia-climatica