Motociclista é atropelado por caminhão após tentar ultrapassagem perigosa

Pista estava alagada no momento do acidente na BR-101 (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um motociclista morreu após cair entre os eixos de um semirreboque de um caminhão, na manhã desta quarta-feira (2), no km 58,9 da BR-101, nas proximidades do bairro de Passarinho, Zona Norte do Recife.

De acordo com informações extraoficiais, o motociclista tentou passar no corredor entre dois caminhões, perdeu o controle da motocicleta e foi atropelado. No momento do acidente, chovia bastante na localidade, ocasionando um acúmulo de água no asfalto.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para o sinistro, que aconteceu no sentido Paulista, por volta das 07h50.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Segundo a PRF, o motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro e o resultado foi negativo para o consumo de álcool. Ele foi encaminhado pela Polícia Civil para prestar depoimento.