Festa da padroeira: Basílica do Carmo se prepara para receber de fiéis

Estrutura para festa está sendo montada na frente da basílica (Rafael Vieira/DP)

A montagem do palco cultural já está a todo vapor no Pátio da Basílica do Carmo, no Centro do Recife. A expectativa cresce na cidade: a 329ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da capital pernambucana, começa oficialmente no domingo (6), com missa solene às 8h e hasteamento da bandeira, celebrados na própria basílica.



A abertura, com missa às 8h, será seguida por celebrações às 10h, 12h e 15h, todas na Basílica do Carmo.



Nos dias seguintes, de 7 a 15 de julho, a comunidade poderá participar diariamente de cinco celebrações religiosas: missas às 7h, 9h, 10h, 12h e 15h; recitação do terço ao meio-dia; hora santa às 14h; e novena solene, sempre às 18h, com programação cultural às 19h30 no Pátio .



A partir de 12 de julho, parte das missas diárias também será realizada no claustro do convento, além dos horários na basílica . Nos dias 13 e 14, segue o mesmo rito, com coroação da imagem no dia 15, domingo, às 17h, pela Irmã Marinalda, MC, ao lado das vésperas solenes e reflexão.



A culminância será no dia 16 de julho, dia da padroeira. A partir das 4h, haverá uma série de 25 missas, culminando em uma missa solene campal às 16h30, presidida por Dom Paulo Jackson. Logo após, fiéis participarão da tradicional procissão luminosa com a imagem peregrina, percorrendo as principais vias do Centro do Recife. À noite, a programação cultural se encerra com mais um show às 19h30.

Programação completa – Festa da Basílica do Carmo



Domingo, 6 de julho (Abertura)

• 08h00 – Missa solene + hasteamento da bandeira (Basílica)

• 10h00 – Missa Dominical

• 12h00 – Missa com consagração e imposição do escapulário

• 15h00 – Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

De 7 a 11 de julho (Novenário diário)

• 07h00, 09h00, 10h00 – Missas

• 11h00 – Recitação do Santo Terço

• 12h00 – Missa com consagração + imposição do escapulário

• 14h00 – Hora Santa Eucarística

• 15h00 – Missa votiva

• 18h00 – Novena Solene (presidência e pregadores rotativos)

• 19h30 – Shows culturais no Pátio do Carmo

De 12 a 14 de julho

• Mesmos horários acima, com acréscimo de missas no Claustro do Convento: 10h30 e 15h30 (dias 12 e 13)

Domingo, 15 de julho (Véspera Solene)

• Missas na Basílica: a cada hora, das 7h às 16h30

• No Claustro: das 8h30 às 16h30, em horários especiais

• 17h00 – Coroação da imagem

• 18h00 – Vésperas Solenes com reflexão da Ir. Marinalda, MC

Terça, 16 de julho (Dia da Padroeira)

• A partir das 04h – 25 missas ao longo do dia

• 08h00 – Missa festiva (diversos coros)

• 10h00 – Missa solene com Coral do Carmo

• 16h30 – Missa Campal solene (Dom Paulo Jackson)

• Após a missa – Procissão luminosa pelas vias centrais

• 19h30 – Encerramento com show cultural no Pátio