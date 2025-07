Colisão entre carros deixa duas crianças e três adultos feridos na PE-60, em Rio Formoso

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) das cidades de Rio Formoso, Tamandaré, Barreiros e Sirinhaém foram acionados para a ocorrência (Foto: Reprodução / Redes Sociais )

Uma colisão entre dois carros com duas crianças e três adultos feridos ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (30), na PE-60, em Rio Formoso , na Mata Sul de Pernambuco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) dos municípios de Rio Formoso, Tamandaré, Barreiros e Sirinhaém está capacitado para prestar atendimento emergencial a cada 17h40.

Segundo o SAMU, duas crianças, de três e cinco anos, ficarão feridas e serão encaminhadas para o Hospital da Restauração, no Derby, no Recife.

Um homem de 29 anos e uma mulher de 62 anos foram resgatados do Hospital Metropolitano Sul Dom Helder Câmara, em Cabo de Santo Agostinho. O terceiro adulto, uma mulher de 33 anos, foi levado a um hospital local.

Não são fornecidas informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas.

A reportagem do Diario de Pernambuco entrou em contato com as Polícias Militar e Civil para saber mais detalhes sobre o acidente de trânsito, mas não obtivemos retorno até a publicação da matéria.