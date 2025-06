Duas apostas de Pernambuco ganham R$ 19,2 milhões na Quina de São João cada

Quina de São João foi sorteada nesse sábado (28) (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Duas apostas pernambucanas estão entre as 13 ganhadoras da Quina de São João, sorteada nesse sábado (28). Cada uma levou R$ 19.249.775,58. O prêmio total, de mais de R$ 250 milhões, foi um dos maiores da história do concurso especial.

As apostas pernambucanas foram simples, que custam R$ 2,50 cada. Uma delas foi no Recife, registrada em uma lotérica no bairro de Areias. Outra foi feita na cidade de Glória do Goitá, na Zona da Mata, em canais eletrônicos. Os números sorteados foram 12, 19, 20, 34 e 35.

Além de Pernambuco, também levaram prêmios apostadores de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.