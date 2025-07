Com a chegada de julho, shoppings da RMR oferecem programação diversificada para as férias escolares

Programação de férias do shopping RioMar Recife (Foto: Exposição Sharks & Cia, Heudes Regis/Especial para o RioMar Recife)

Com a chegada de julho e o início das férias escolares, os principais shoppings da Região Metropolitana do Recife se transformam em verdadeiros centros de lazer e entretenimento. A programação reúne atrações gratuitas e pagas para toda a família, especialmente para as crianças e adolescentes. São exposições imersivas, shows infantis, oficinas criativas, parques temáticos, atividades físicas e experiências sensoriais.

No RioMar Recife, a Temporada de Férias reúne experiências educativas e lúdicas. Um dos grandes destaques é a exposição gratuita Sharks & Cia, com mais de 20 réplicas animatrônicas em tamanho real de diferentes espécies de tubarões, incluindo o temido tubarão-branco e o raro tubarão-da-groenlândia. A mostra segue até 31 de julho, com agendamento gratuito pelo aplicativo do shopping.

Já no Piso L3, a pista de patinação Roller Dance RioMar, com Carlos Cuscuz, garante diversão para todas as idades — com pacotes a partir de R$ 60 e tempo extra para quem apresentar o app instalado. A agenda inclui ainda shows infantis gratuitos nos dias 13 e 20, e o Parque Mar de Diversões, com piscina de bolinhas, brinquedão e escorrega inflável, disponível por R$ 50 (25 minutos).

O centro também oferece lazer fixo, como boliche, teatro, Game Station, Game Box, salas de cinema Cinemark (incluindo duas Prime) e o espaço Vila Trampolim.



No Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, a programação contempla desde os pequenos até os adolescentes. O Park dos Infláveis, no Edifício Garagem, oferece acesso livre por R$ 40 com brinquedos gigantes e tobogãs até 31 de agosto. Já a Pista de Patinação no Gelo Iceland, recém-inaugurada, funciona com ingressos a partir de R$ 40. A criançada também pode se divertir no Game Station revitalizado e curtir os filmes em cartaz na Cinépolis, que promove sessões promocionais durante a semana por R$ 10 até as 16h55.



Em Olinda, o Shopping Patteo prepara um festival de atrações gratuitas e interativas. A varanda do Piso L3 recebe, aos sábados, peças teatrais ao ar livre, como Uma Aventura Pirata e Lilo e Stitch. Já o parque Big e Kid domina a Praça de Eventos com atividades como tirolesa, escalada e piscina de bolinhas, com ingressos a partir de R$ 25. Além disso, o centro conta com operações permanentes como Wow Park, Roller Dance, Slime, Game Station, Rillix e cinema.



O Shopping Tacaruna aposta em múltiplas experiências temáticas. O Let’s Geek, que acontece aos sábados no Rooftop, oferece concursos de cosplay, shows, podcasts e bate-papos — com presença confirmada da atriz e dubladora Sylvia Salustti. A criançada pode explorar o espaço Vamos Brincar com a Turma da Mônica, com piscina de bolinhas, circuitos infláveis e jogos educativos. No segundo piso, o Ateliê de Colorir oferece um ambiente lúdico com acesso gratuito, produzido por Claudia Bettini.

Aos domingos, o espetáculo O Circo da Trup da Alegria toma conta do Rooftop com apresentações gratuitas. As atrações fixas incluem Game Station, Vila Trampolim, Taca Land Park e salas de cinema com tecnologia de ponta.



No Shopping Boa Vista, o público reencontra a famosa Galinha Pintadinha, sucesso entre as crianças. O circuito inflável conta com cama elástica, corredor de elásticos, espaço gamer e uma Galinha inflável de cinco metros. A atração funciona diariamente até o dia 30 de julho, com ingressos a partir de R$ 20, sendo crianças com TEA beneficiadas com meia-entrada.



Em Camaragibe, o Camará Shopping aposta no tema pré-histórico com o projeto Férias Jurássicas. Todos os sábados, teatrinhos com dinossauros hiper-realistas da Meso Produções encantam o público infantil. Aos domingos, oficinas como a de pintura de dinos e o espaço Bobbie Goodies Jurássicos completam a diversão. A decoração especial, com um dinossauro de quatro metros, garante cliques para redes sociais e uma atmosfera imersiva.



Na Zona Sul, o Shopping Recife, a atração Blow Up promete uma experiência multissensorial com labirintos, luzes e infláveis, enquanto a Doceria do Garfield conquista os pequenos com piscina de bolinhas e escorregadores coloridos. Já o Ateliê das Cores e a tradicional Pracinha Recife promovem oficinas criativas nos fins de semana.

A programação inclui ainda o Dia dos Avós, com homenagens e lembranças afetivas no dia 26, e a Corrida Smurfs, no dia 27, voltada para toda a família. O centro também abriga o Novo Quintal, com oficinas e brinquedos educativos, o YouPlay, com jogos digitais e interativos, e o tradicional Game Station.