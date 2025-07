"Não tenho fome nem lágrimas para chorar", diz pai de um dos 3 jovens mortos em Camaragibe

IML do Recife - Instituto de Medicina Legal de Pernambuco (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

“Estou sem conseguir comer. Não tenho nem fome e nem lágrimas para chorar”. A frase é do pai de Pablo Henrique da Silva Oliveira, de 17 anos, uma das vítimas do triplo homicídio registrado na noite de segunda (30), em Jardim Primavera, em Camaragibe, no Grande Recife.



O rapaz e os amigos André Ricardo da Silva Albuquerque Filho, conhecido como Magrelo, de 17 anos, e Vitor Gabriel da Silva Mota, de 16 anos, foram mortos a tiros em uma casa.



Na manhã desta terça (1º), o pai de Pablo, que preferiu não ser identificado, esteve no Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central do recife, para liberar o corpo do rapaz.



Em conversa com a equipe do Diario, o homem disse que ouviu informações sobre como teria sido praticado o crime.



Ele disse que apenas uma pessoa teria efetuado os disparos e fugido de moto.



O pai de Pablo contou, ainda, que recebeu um áudio do filho na noite de segunda, mas não conseguiu escutar, pois estava cansado do trabalho.

“Acordei com a minha família ligando para falar da morte do filho”, comentou.

A casa onde aconteceu o crime era alugada, na qual residiam Pablo e a mãe, que não estava no local no momento da ocorrência. Os rapazes estavam no local para se reunir com garotas, segundo relatos dos parentes.

O padrasto de Vitor Gabriel foi ao IML, mas também não quis ser identificado. Ele relatou que o rapaz era barbeiro e teria saído de casa para cortar o cabelo de uma pessoa que estava na casa.

Justiça divina



O pai de André Ricardo também esteve no IML para liberar o corpo. O auxiliar de serviços-gerais André Ricardo, de 40 anos, aceitou conceder entrevista ao Diario e disse que o filho estava envolvido com drogas.



O pai de André Ricardo afirmou que deu “conselhos para ele se afastar de “dessas amizades”.



“ A justiça eu não vou pedir não, porque, infelizmente, não foi falta de conselho. A justiça, só se for de Deus, porque Do homem, eu não preciso pedir não, porque isso aí não foi falta de conselho meu de minha parte, da parte até da minha da minha atual esposa, da minha mãe, do meu pai”, declarou.



O auxiliar de serviços-gerais disse que, mesmo com os “conselhos”, o filho “não deu ouvidos a eles”. “Infelizmente, a gente assim se estava esperando, né? Só que não esperava que seria tão rápido assim”.



Sobre a possível motivação do triplo homicídio, André Ricardo acredita que pode ter relação com as drogas.



“Algumas pessoas da comunidade vieram me dizer que ele estava usando drogas. Mas quando a gente perguntava a ele, ele sempre negava”, observou.

O pai relatou que, nessas conversas, deixava bem claro o posicionamento da família. O auxiliar de serviços-gerais relatou o que disse ao filho, em um determinado momento.



“Graças a Deus, você tá está dizendo que não. Peça a Deus para que eu não pegue você com nada de suspeito, porque se eu pegar, eu prefiro bater em você do que o povo da rua".



Para o homem, o adolescente “estava no lugar no lugar errado”. O pai de Ricardo afirmou que comentaram na vizinhança ter escutado “um monte de disparo de armas de fogo”.



“Não, no meu conhecimento não chegou não ninguém ameaçando ele nem ao conhecimento dos meus pais, porque como eu trabalho, aí ele estava morando com meus pais. Aí não chegou ao conhecimento que ele tinha recebendo ameaça”.



O pai afirmou também que o filho começou a andar com amigos que pegavam carona no teto de ônibus. Na época, o auxiliar de serviços-gerais questionou a conduta do jovem.



“Peguei ele amorcegando nos ônibus. O pessoal assim da comunidade estava muito revoltado. A gente vem, vai trabalhar e, quando volta cansado, e esses meninos ficam em cima do ônibus pulando. Aconteceu de um dia estar chegando e tive uma conversa séria com ele”.



O pai relatou a conversa: “Eu disse: ‘no dia que acontecer algum acidente de Deus o livre, mas você desequilibrar do ônibus e acontecer alguma coisa grave e que você chegar até a óbito, infelizmente, não vá pensar que eu vou pegar, vou pedir por justiça a vou processar a empresa”.



Sobre o que fazer, a partir de agora, o pai do rapaz assassinado afirmou: “Só quero enterrar meu filho e pedir a Deus que abençoe ele"