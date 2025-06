Inmet: alerta de baixa umidade atinge município pernambucano

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, aviso de baixa umidade, com validade às 20h desta segunda (30), atinge 35 municípios do país

Mapa do Inmet de baixa umidade em 35 municípios do país (REPRODUÇÃO/SITE INMET)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou aviso de baixa umidade, com grau de severidade de ‘perigo potencial’, em uma grande faixa central do país que atinge um município pernambucano: Afrânio, no extremo do Sertão do estado, fazendo limite com os estados da Bahia e Piauí.

Segundo o Inmet, o aviso de baixa umidade atinge 35 municípios brasileiros e tem validade das 12h da manhã até as 20h desta segunda-feira (30).

“INMET publica aviso iniciando em: 30/06/2025 12:00. Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Baixo risco de incêndios florestais e à saúde”, explica o aviso no site do Instituto.