Sessenta famílias recebem títulos de propriedade em Afrânio

Títulos foram concedidos a pessoas de baixa renda (Foto: Reprodução/Instagram)

A Perpart, empresa vinculada ao Governo de Pernambuco, realizou nesta quinta-feira (29) a entrega de 60 títulos de propriedade para famílias da Cohab 1, no município de Afrânio, no Sertão do estado. A ação faz parte do Programa Morar Bem PE, dentro do Projeto de Regularização Fundiária - Núcleo Habitacional Afrânio.

Os títulos foram concedidos gratuitamente a famílias de baixa renda, conforme os critérios da Reurb-S (Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social). A cerimônia ocorreu na Quadra da Escola Municipal Mundo Infantil, na Avenida Dom Malan, no centro da cidade.

De acordo com o presidente em exercício da Perpart, Ícaro Tenório, esta é a primeira etapa do processo de regularização no município. Após a conclusão da Cohab 1, o trabalho será direcionado para a Cohab 2, que deve beneficiar pelo menos outras 50 unidades habitacionais.

A Perpart é responsável pela regularização fundiária no âmbito do Morar Bem PE, programa habitacional do governo estadual. Desde o início do programa, foram emitidos mais de 10,3 mil títulos registrados em cartório e outros 40,4 mil estão em fase de tramitação.