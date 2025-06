Segunda chamada inclui candidatos classificados, reclassificados, empatados e sub judice; matrículas devem ser feitas entre 14 e 17 de julho, no Recife

Mais de 300 aprovados do curso de Corpo de Bombeiros são convocados pelo Governo (SDS/Divulgação)

O governo de Pernambuco convocou 317 candidatos aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado para a matrícula no Curso de Formação Profissional. A segunda chamada, publicada nesta sexta-feira (27), contempla os classificados para o cargo de soldado, incluindo candidatos empatados, reclassificados e em situação sub judice.

A matrícula deve ser realizada entre 14 e 17 de julho, na sede da Escola de Governo da Administração Pública de Pernambuco (EGAPE), Rua Tabira, no bairro da Boa Vista, no Recife. Em casos adversos, a data limite para a inscrição será 18 de julho, conforme prevê o edital do certame.

O concurso faz parte do programa Juntos pela Segurança, que busca reforçar as forças de segurança pública do Estado com novos efetivos e melhor estrutura operacional.

“Desde o início da nossa gestão, entendemos como prioridade a realização de concursos públicos para a segurança. Cada turma convocada nos aproxima de um Estado mais seguro. Até o fim de 2026, mais de 7 mil profissionais estarão nas ruas, entre bombeiros, policiais militares e civis”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

Segundo o edital, a matrícula deve ser realizada de forma presencial na EGAPE, com apresentação da documentação exigida. A lista de convocados, orientações e cronograma estão disponíveis no site do Instituto AOCP, responsável pela organização do concurso.

Alessandro Carvalho, secretário de Defesa Social, destacou que os investimentos vão além do aumento no efetivo. “Estamos capacitando os servidores, modernizando os equipamentos e integrando tecnologias à rotina das forças de segurança. A queda nos índices de criminalidade em várias regiões do Estado já reflete o impacto positivo dessas ações”, declarou.

No total, serão 660 novos bombeiros militares, além de 5.250 policiais militares, 890 policiais civis e 213 servidores da Polícia Científica, somando mais de 7 mil profissionais nomeados até 2026. Atualmente, mais de 3.500 candidatos já estão em curso de formação, última etapa antes da nomeação.