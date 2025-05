Estado convoca 180 candidatos para cursos de formação da PM e do Corpo de Bombeiros

/Foto: Divulgação/ Governo de Pernambuco

O Governo de Pernambuco convocou, nesta quarta-feira (16), mais 180 candidatos aprovados no concurso público para os Cursos de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. A lista completa está disponível no site da banca organizadora, o Instituto AOCP





Nesta etapa, foram chamados 150 candidatos para o CFO da PM e outros 30 para o CFO dos Bombeiros. Com a nova convocação, o total de convocados para o curso da Polícia Militar chega a 300, enquanto o Corpo de Bombeiros soma 60.





A iniciativa faz parte do programa Juntos pela Segurança, que visa reforçar o efetivo das corporações e ampliar a atuação em todo o Estado.





"Estamos reforçando as forças de segurança de Pernambuco para garantir mais proteção às pernambucanas e pernambucanos do Litoral ao Sertão. Tenho certeza que os homens e mulheres convocados para os Cursos de Formação de Oficiais da Polícia e dos Bombeiros vão honrar o chamado, dando a melhor contribuição possível ao nosso Estado. Recentemente, autorizamos a convocação dos aprovados no concurso da Polícia Civil para o Curso de Formação da corporação. Vamos cumprir a meta de alcançar, até 2026, mais de 7 mil novos profissionais reforçando as forças de segurança estaduais", declarou a governadora Raquel Lyra.





Além da matrícula nos cursos, os convocados devem passar pela etapa de investigação social, exigida para o ingresso como 2º tenente nas duas corporações. É necessário apresentar a documentação prevista no edital e preencher a Ficha de Informação do Candidato (FIC). A convocação inclui também candidatos empatados e aqueles que estão sub judice.





A medida integra o plano do Executivo estadual para recompor e expandir o efetivo das forças de segurança pública, com a previsão de incorporar mais de 7 mil profissionais até 2026.