Colônia de Pescadores de Brasília Teimosa recebe ação do Instituto Cabanga (Divulgação)

Neste sábado (28), das 9h às 12h, a Colônia de Pescadores de Brasília Teimosa, localizada na rua Marechal Hermes, em Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, será palco de uma ação solidária promovida pelo Instituto Cabanga de Responsabilidade Social.

A atividade integra a programação da 68ª Festa de São Pedro e marca também a celebração pelos 105 anos da Colônia, oferecendo uma série de serviços gratuitos à população.

A ação contará com uma estrutura montada para atender moradores da comunidade com serviços de saúde, cidadania, lazer e assistência social. Ainda durante o atendimento serão ofertadas vacinação, consultas médicas e veterinárias, corte de cabelo, recreação infantil, orientação jurídica com a Defensoria Pública e o Procon, além de atendimentos ligados ao CadÚnico, GOV.BR, Neoenergia, Compesa e ao Portal Conecta Recife.

No evento ainda haverá emissão e encaminhamento para segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito. Todos os serviços serão realizados por ordem de chegada e de forma gratuita.

Esta é a segunda ação social realizada pelo Instituto Cabanga. A primeira ocorreu em novembro de 2024, onde a instituição também promoveu a distribuição de cestas básicas durante a Semana Santa e já planejava a oferta de cursos profissionalizantes gratuitos para pessoas em situação de vulnerabilidade.