Festival celebra cultura Nagô em Dois Unidos, no Recife

Terreiro de Mãe Amara (Divulgação)

Neste sábado (28), a partir das 17h, o prato sagrado das religiões de matriz africana Amalá de Xangô será um dos principais destaques da primeira edição do Festival Obá N’lú, que acontece no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife.

Reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como Patrimônio Cultural Imaterial, o Amalá de Xangô é símbolo de fé, resistência e ancestralidade. Servido em um momento especial de partilha, o prato carrega os valores da coletividade e da espiritualidade que marcam a tradição Nagô. Entre as atrações do festival estão a cantora Danny Miller e o grupo Coco dos Guarás.

Feito à base de quiabo, azeite de dendê e temperos sagrados, o Amalá representa a força de Xangô, orixá da justiça e do equilíbrio, e será ofertado como um gesto de união e reverência durante a celebração.

Além da gastronomia ancestral, o festival oferece uma programação que inclui apresentações de dança, exibição de um minidocumentário sobre o Balé Ajo Nagô e cortejo com a bandeira de Xangô. O evento é promovido pelos terreiros Ilê Obá Aganjú Okoloyá – Terreiro de Mãe Amara, fundado em 1945, e Ilé Ará Abòríxá, com apoio do vereador Marco Aurélio Filho.

“Partilhar o Amalá de Xangô é mais do que oferecer um alimento — é manter viva a energia do orixá, reafirmar nossa identidade e alimentar a memória coletiva com amor e axé”, afirma Maria Helena Mendes Sampaio, iyalorixá do Ilê Obá Aganjú Okoloyá.O festival tem entrada gratuita e convida toda a comunidade a conhecer de perto os saberes, os sabores e os valores que sustentam a cultura afro-brasileira no Recife.